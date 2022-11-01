Meksika'da dehşete düşüren gizli mezar: 47 ceset bulundu

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 47 cesedin tespit edildiği bildirildi. Mezarda bulunan insan kalıntılarının tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde, terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı.Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında, kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı ifade edildi.Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü. Bölgede kazı çalışmalarının ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.