Bakanlıktan Fahiş Fiyat Ve Stokçuluk Denetimi! 631 Milyon TL Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç piyasadaki istikrarı korumak ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Denetimler kapsamında 84 bin 455 firma ve 9,3 milyon ürün incelendi.2026 yılı içinde stokçuluk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yapılan incelemelerde 15 bin 409 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırılık tespit edilen 1.571 kişi ve işletmeye toplam 193,7 milyon TL idari para cezası kesildi.Denetimlerin önemli bir bölümü Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Bu kapsamda uygulanan cezaların sektörlere göre dağılımı ise şöyle oldu:Fahiş fiyat uygulamaları: 174,3 milyon TLEmlak sektörü: 7,5 milyon TLKuyum sektörü: 1,1 milyon TLOtomotiv sektörü: 732 bin TLTicari elektronik iletiler, çalışma saatleri ve lisanslı depolar: yaklaşık 10 milyon TLTüketici denetimlerinde 272 milyon TL cezaÖte yandan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise yılın ilk iki ayında 10 bin 253 firma incelendi. Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 352 firmaya toplam 272,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.Bu cezaların dağılımında en büyük payı sözleşme ihlalleri aldı. Ön ödemeli konut satışları, abonelikler, mesafeli satışlar ve paket tur sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 234,1 milyon TL ceza kesildi.Ayrıca reklam ve haksız ticari uygulamalar için 34,4 milyon TL, piyasa gözetimi ve ürün güvenliği denetimleri kapsamında ise 3,8 milyon TL ceza uygulandı.Bakanlık, tüketiciyi korumaya ve piyasada adil rekabeti sağlamaya yönelik denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.