Terör unsurlarına göz açtırılmadı; 8 firari yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde İstanbul'un 14 farklı ilçesinde ve İstanbul Boğazı'nda olası terör olaylarına ve terör unsurlarına yönelik kapsamlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile yapılan havadan helikopter destekli uygulamaya İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin yanı sıra İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği, Havacılık Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği Polisleri katıldı.131 ekibin katılımıyla Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli ve Sultangazi İlçeleri'nde ilçe emniyet müdürlüklerinin de desteğiyle yapılan uygulamalarda dört bin 84 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Bin 237 araç sorgulandı. 31 deniz aracı da detaylı kontrolden geçirildi. Kafe ve kıraathane olmak üzere 11 mekan denetlendi. Yapılan kontrollerde; geçmişte işledikleri yaralama, hakaret, dolandırıcılık, hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü tutuksuz olarak yargılanırken hapis cezaları kesinleşen, teslim olmayan ve "Firari" olarak aranan sekiz suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Beş Yoklama Kaçağı da gözaltına alındı. Bir kişi ise 1.60 gram uyuşturucu madde ile suçüstü yakalandı. Bir araca da 427 bin lira idari para cezası kesildi.