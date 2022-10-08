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Maltepe'de tartıştığı sürücünün otomobilini ezmeye çalışan tır şoförü yakalandı

İstanbul Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip küfür ve hakaret ettikten sonra tır ile geri geri gelerek otomobili ezmeye çalışan şoföre 13 bin 685 lira ceza yazıldı.

Ekleme: 8.10.2022 - 20:48 Güncelleme: 8.10.2022 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Maltepe'de tartıştığı sürücünün otomobilini ezmeye çalışan tır şoförü yakalandı
İstanbul'un Maltepe ilçesi 4 Ekim Salı günü saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Altıntepe mevkii Ankara istikametinde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü Erdem Kuz trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığını iddia eden tır şoförü arasında tartışma yaşandı.

Otomobilin önünü keserek hakaretler etmeye başlayan tır şoförü, tekrar aracına binip, geri geri gelerek içinde iki kişinin bulunduğu otomobili ezmeye çalışmıştı.

Tır şoförü gözaltına alındı
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tır şoförü Murat Bekir Oğuzhan K.'yı gözaltına aldı.

13 bin 685 lira para cezası uygulandı
Maltepe Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen şoföre, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, tescilsiz aracı karayolunda sürmekten bin 823 lira, taşıt yolunda geri geri gitmekten 427 lira, karayolunda duraklamaktan 196 lira, karayolunda orta şeride park etmekten 196 lira, tehlikeli şekilde yük yüklemekten 408 lira, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 3 bin 91 lira ve yasak saat maddesinden 196 lira olmak üzere toplamda 13 bin 685 lira para cezası yazıldı.

Adliyeye sevk edildi
Tır ise trafikten men edilirken, şoför otomobil sürücüsü Erdem Kuz'un şikayeti üzerine mala zarar verme ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de tartıştığı sürücünün otomobilini ezmeye çalışan tır şoförü yakalandı
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