  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı

Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüyüp saldırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan CHP'li ilçe başkanı Ethem Karakoç ve kardeşi serbest kaldı.

Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı
Ekleme: 8.10.2022 - 11:34 Güncelleme: 8.10.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı
Sağlıkta şiddet olayları, gündemden düşmüyor…

Doktorların sağlık çalışanlarının sık sık karşılaştığı sorunların başında gelen sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi de Hakkari’de eklenmişti.

Şemdinli ilçesinde hayatını kaybeden ağabeyi için koridorda bekleyen CHP’li ilçe başkanı Ethem Karakoç, Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'ın üzerine yürüdü.

Başhekim yardımcısını tekme tokat dövdüler

Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan'a saldırarak darbetti.

Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan, çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Hakkari de, doktora saldıran CHP li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı #1

Şikayetçi oldu, serbest bırakıldı

Kalkan, Karakoç’lardan şikayetçi oldu.

Yapılan defin işlemlerinin ardından Ethem ve Yusuf Karakoç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs serbest bırakıldı.
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz
Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı
MİT Kuzey Irak'ı PKK'ya dar etti: İki bölgede 6 terörist etkisiz
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
Ticari kredide faiz 12 puan düştü
İngiltere’de günde üç saat elektrik kesilecek
Uçak gemisini Girit'e yanaştıran ABD'den skandal paylaşım: Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak
Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'
Prag'daki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor
Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto
Bakan Nebati açıkladı! 'Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek'
İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı
Yunanistan yine provokasyon peşinde: İstanköy'e sözde 'Pontus Soykırımı Anıtı' diktiler
TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi: 'Yüzyılda yapılacak işleri yirmi yıla sığdırdık'
Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor
İşgalci İsrail yine çocuk öldürdü: Ramallah'da iki kişi hayatını kaybetti
Mahkeme kararı onayladı: Arnavutluk'ta FETÖ bağlantılı kolej kapatıldı!
Almanya'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı...
Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Yerli üretim İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında fırlatılacak

Yerli üretim İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında fırlatılacak

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi