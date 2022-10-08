Bakan Koca'dan İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için 'ücret' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."



