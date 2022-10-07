Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Ali Sadun Engin, Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 4 yıldır aranan Engin’in Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtiliyor. Jandarma ekiplerince Çanakkale’de yakalanan Engin, İstanbul’a getirildi.

Ali Sadun Engin'in, Temmuz 2018'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyon sırasında örgüt evinden kaçtığı öne sürülmüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kayınbiraderi olduğu ortaya çıkan Engin, 4 yıldır örgüt soruşturması kapsamında firari şüpheli olarak aranıyordu.



İSTANBUL EMNİYETİNDE



Ali Sadun Engin, 5 Ekim akşamı saat 20.10'da Çanakkale merkez ilçesi Güzelyalı Köyü mevkiinde merkez ilçe Erenköy Jandarma Karakolu Komutanlığı görevlilerince yakalandı. Yunanistan'a kaçmayı planladığı öne sürülen Engin, jandarma görevlilerince gözaltına alındı.



Çanakkale'den İstanbul'a getirilen Engin, İstanbul Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tutuluyor.



ADLİYEYE ÇIKARILACAK



Emniyetteki işlemlerinin ardından Engin'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Ali Sadun Engin, Adnan Oktar suç örgütünde, biri eşit olmayan çocuk yaşta kız olmak üzere, iki ayrı cinsel istismar ile suçlanıyor.



