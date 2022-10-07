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Bakan Soylu duyurdu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde "Göç" konulu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak"

Bakan Soylu duyurdu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak!
Ekleme: 7.10.2022 - 12:20 Güncelleme: 7.10.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu duyurdu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde "Göç" konulu toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak"

Ayrıntılar geliyor...
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