Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban'a ait geçici hükümetin olduğu İçişleri Bakanlığı'ndaki camide bir patlama meydana geldi. Olayın araştırıldığı ifade edildi. Gelen bir son dakika haberine göre ise ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı. Gelen bir son dakika haberine göre ise ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandıÖlü ve yaralı sayısına dair açıklamada bulunmayan Takur, olayın araştırıldığını aktardı. İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere, 53 kişi ölmüştü.