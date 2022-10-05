  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,44 - 18,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban'a ait geçici hükümetin olduğu İçişleri Bakanlığı'ndaki camide bir patlama meydana geldi. Olayın araştırıldığı ifade edildi. Gelen bir son dakika haberine göre ise ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı.

Ekleme: 5.10.2022 - 16:15 Güncelleme: 5.10.2022 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığında patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı kampüsünde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı. Gelen bir son dakika haberine göre ise ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Ölü ve yaralı sayısına dair açıklamada bulunmayan Takur, olayın araştırıldığını aktardı. İçişleri Bakanlığının girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere, 53 kişi ölmüştü.
Bakan Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir milimetre geri adım atmak yok
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın korkusu! Türkiye'yi izlemek için 'Outpost' inşa edecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç
Ahmet Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gençler için tüm imkanlar seferber edildi
Cumhur'dan kritik zirve! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek
Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP'de kafaları karıştırdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anayasa teklifi ile ilgili açıklama
İETT'nin yolcu otobüsü yine yolda kaldı
Kılıçdaroğlu’na iftiradan bir tazminat daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'nin başörtü riyakarlığı' belgeselini izlettirdi
Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Muharrem İnce'den CHP zihniyeti itirafı; Erdoğan öncesi zulmü anlattı
CHP'nin demokrasi anlayışı! Tezcan Karakuş Candan skandalını dile getirince darp ettiler
Enerji krizi sonrası fahiş fiyat artışı hırsızlığı patlattı: Almanya'da ağaçlara çip takıyorlar
Bayındır Hastanesi'nde kan donduran görüntüler: Hastaları göz göre göre ölüme terk ettiler
CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok: Yumruklar konuştu!
İsveç devlet televizyonunda rezalet: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıp PKK'lı ismi 'sunucu' diye çıkardılar
WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi