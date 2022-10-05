Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gençler için tüm imkanlar seferber edildi

Başkan Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin hayatını kolaylaştıracak pek çok eser ve yatırımı devreye aldığını söyleyen Başkan Erdoğan, 'Size daha iyi hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu sizlerin tavsiyelerini alarak yapıyoruz. Gençlerin hayatını kolaylaştıracak çok sayıda eseri hizmete alıyoruz.' ifadelerini kullandı.'ANKARA YAKLAŞIK 300 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerine, tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği festivale hoş geldiniz. Bu festivalin geçen yıl ilkini yapmış, gençlerimizden çok büyük beğeni almıştık. Geçen yıl 2 milyon gencimizin katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.Festivalin Ankaralılara, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ankara yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden içerikli programlar icra edilecek.'GENÇLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ÇOK SAYIDA ESERİ HİZMETE ALIYORUZ'Festivale iştirak eden gençlerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin sayısını artırdık. Gençlerimize yönelik butik projeler yaptık. Yerel yönetimlerimiz gençlerimizle iletişim halinde.Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak pek çok eser ve yatırımı devreye alıyor.Size daha iyi hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu sizlerin tavsiyelerini alarak yapıyoruz. Gençlerin hayatını kolaylaştıracak çok sayıda eseri hizmete alıyoruz.'GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİPLE İSTANBUL'A HİZMET ETTİK'Buradan ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu güzel festivale davet ediyorum.Sizler sadece ailelerinizin değil ülkemizin de geleceğisiniz. Siyaset hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na giden yolu gençlerle aştık. Genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'a hizmet ettik.Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde gençlere güvendik, heyeceanınızdan istifade ettik, yeni yüzleri siyasete kazandırdık.Tüm karar alma süreçlerine gençleri dahil ettik.'BUNLARDA DÜRÜSTLÜK YOK'Bay Kemal Anayasa Değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Gelemezler, çünkü dürüst değiller.Nice arkadaşlarımız, nice gençlerimiz harcanıp gitti. Türk-Kürt sağcı-solcu diyerek gençlerimizin arasına duvarlar ördüler. Bu evlatlarımızın kalem tutması gereken ellerine silah vererek ülkemizin ve milletimizin üstüne saldırlar.28 Şubat zihniyetinin Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöktüğü günlerde hayatları karartılan gençlerimiz oldu. Kızlarımızın eğitim hakkı gasp edildi. Gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler hamdolsun geride kaldı.Sizler AK Parti Türkiyesi'nde doğdunuz, büyüdünüz. Annenizin ve babanızın maruz kaldığı zorbalıklarla, baskılarla karşılaşmadınız. Milletimizin takdiri ile 2002'de göreve geldğimiz günden beri sizleri her bakımdan müreffeh, güçlü ve özgür bir Türkiye'de yaşatmak oldu.'