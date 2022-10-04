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Eski kız arkadaşını mezarlıkta boynundan bıçaklamıştı! İstenen ceza belli oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, mezarlıkta buluşup tartıştığı eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) boğazından bıçaklayıp, yaralayan tutuklu B.A. (15) hakkında istenen ceza belli oldu.

Ekleme: 4.10.2022 - 12:13 Güncelleme: 4.10.2022 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Eski kız arkadaşını mezarlıkta boynundan bıçaklamıştı! İstenen ceza belli olduOlay, 23 Mayıs sabahı, Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan G.O., tedavisinin ardından taburcu edildi, B.A. da iyileştikten sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'BULUŞTUĞUMU GÖRMELERİNİ İSTEMEDİM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, B.A. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine de yer verilen B.A., 'G.O. ile ocak ayı gibi sevgili olduk. Şubat ayında ayrıldık. Bu süreçte okulumu değiştirdim. O da benimle aynı okula geçti. Bu arada başka kız arkadaşım oldu. G.O. okulda halen kendisiyle görüştüğüme dair söylentiler çıkardı. Bu da yeni kız arkadaşımı rahatsız etti. Tekrar eski okuluma geçtim. Hakkımda çıkan söylentileri konuşmak için G.O.'yu çağırdım. Aslında mezarlığın yanındaki marketin oradaki parkta konuşmak istemiştim fakat yakın arkadaşlarımın da G.O. ile buluştuğumu görmelerini istemedim. Bundan dolayı mezarlığın üst kısmında buluşmayı teklif ettim' dedi.

'HAREKET HALİNDE OLUNCA BIÇAK BOYNUNA DENK GELDİ'

Öldürme kastı olmadığını ileri süren B.A., 'Okulumun etrafı tehlikeli olduğu için bıçak taşıyordum. G.O., bana ve kız arkadaşıma hakaret edince sinirlendim. Bıçağı omzuna saplayacaktım ama G. hareket etti ve boynuna geldi. Çok korktum ve bıçağı yere attım. Kanamasına durdurmak için yanına gittiğimde, G.O. bıçağı benim bacağıma sapladı. İlk müdahalesini önemsemedim ancak ardından 2 kez daha sapladı. Şok halinde olduğu için G.O.'dan özür diledim. Kendisini öldürme kastım yoktu. Bana ve kız arkadaşıma ettiği hakaretler nedeniyle bir anda çok sinirlendim. Korkutmak amacıyla bıçağı çıkardım. Hareket halinde olunca bıçak boynuna denk geldi. Pişmanım' dedi.

Tutuklu sanık B.A., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.
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