Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarı yaptı. Meteorolojinin açıklamasında, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği, cuma günü akşam saatlerinden sonra da etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.