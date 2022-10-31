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TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlükte

BDDK'nın, Türk Lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor.

Ekleme: 31.10.2022 - 12:16 Güncelleme: 31.10.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlükte
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), TL kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor. Düzenleme ile uygulamadaki firma sayısının önemli ölçüde artması, şirketlerin kur korumalı mevduat dönüşümlerinin hızlanması bekleniyor.

Daha yüksek tutarda yabancı para satmak zorunluluğu
Böylece ihtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlığı bulunan şirketler, Türk Lirası krediye erişmek için daha yüksek tutarda yabancı para satmak durumunda kalacak.

Azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi
BDDK'nın , Türk Lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor.

Kapsama giren firma sayısı kayda değer bir şekilde artacak
Düzenleme ile kapsama giren firma sayısının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor.

Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırının 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.

Şirketlerin KKM dönüşümlerinin hızlanması bekleniyor
Yüksek yabancı para yükümlülüğü bulunup ihtiyat amaçlı yabancı para varlık tutan şirketler, korunma amaçlı bulundurdukları yabancı para cinsinden varlıklarını KKM hesaplarına dönüştürerek hem kur riskine karşı nakdi varlıklarını koruyabiliyor hem de düzenlemeden etkilenmiyor.

Dolayısıyla, özellikle yabancı para kredi yükümlülükleri için yabancı para cinsinden nakdi varlık tutan şirketlerin bu imkandan yararlanarak KKM dönüşümlerini hızlandırması bekleniyor.
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