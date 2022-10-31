  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tahıl koridorunda yeni karar: Dünya merakla takip ediyor!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyanın merakla takip ettiği tahıl koridorunda yeni bir karar alındı. 31 Ekim'de Ukrayna'dan 14 geminin daha yola çıkacağı belirtildi.

Tahıl koridorunda yeni karar: Dünya merakla takip ediyor!
Ekleme: 31.10.2022 - 09:34 Güncelleme: 31.10.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Tahıl koridorunda yeni karar: Dünya merakla takip ediyor!
Tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Reuters, 31 Ekim'de Ukranya'dan 14 geminin daha yola çıkacağını kaydetti.

Bilindiği üzere; Rusya, tahıl koridorunu geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.

MSB'DEN TAHIL KORİDORU AÇIKLAMASI

Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı bugün, Rusya'nın Sivastopol'daki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'deki makamlara ilettiğini belirterek, 'İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır.' açıklamasında bulundu.

Tahıl koridorunda yeni karar: Dünya merakla takip ediyor!

Merkezin çalışmaları sonucu bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği bildirilen açıklamada, Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu BM ve Türkiye'deki makamlara ilettiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'RUS PERSONEL HALEN MERKEZDEDİR'

'İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.'


Rusya yeni nükleer denizaltısını hareketlendirdi: 16 balistik füze taşıyor
CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı
TTB’nin diğer Fincancı’ları: İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı
Tahıl koridorunda yeni karar: Dünya merakla takip ediyor!
Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik!
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum
MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması... 'Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak!'
Yılmaz Özdil'in Togg paylaşımına takipçileri tepki gösterdi: Biraz olsun gurur duyabilirsin
BBP lideri Mustafa Destici: Togg ile gurur duydum
Bakan Nebati'den Rusya İran ve Suudi Arabistan'a çağrı: En güvenilir yol Türkiye
Emniyet’ten HDP’lilerin asılsız iddialarına sert tepki
TOGG dünya gündeminde: Türkiye ABD ve Brezilya'da tt oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan, aday olmamdan çok korkuyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkarttı
Somali’de bakanlığa bombalı saldırı: 100 ölü 300 yaralı var
İzmir depreminin yaraları sarılıyor: 3 bin 657 konut daha teslim için gün sayıyor
Togg'da torpido üzerinde yer alan şoföre odaklı parçanın ne olduğu ortaya çıktı
Zelenskiy: Rusya gıda krizini kasıtlı olarak ağırlaştırmaya başladı
CHP usulü Cumhuriyet Bayramı kutlaması: Zeydan Karalar Türk bayrağını yere fırlattı
Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Dört bin 500 yıllık parmak izi: Kayseri'de heyecanlandıran keşif

Dört bin 500 yıllık parmak izi: Kayseri'de heyecanlandıran keşif

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor