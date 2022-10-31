  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından yarın Londra'ya, 5 Kasım'da ise Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor
Ekleme: 31.10.2022 - 12:21 Güncelleme: 31.10.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor
2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muahalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.

Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.

4 günlük İngiltere ziyareti
Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez 1 Kasım'da Londra'ya giderek 4 gün temaslarda bulunacak.

Burada siyasi temaslarda bulunması beklenen CHP Lideri'ne; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'nun eşlik etmesi bekleniyor.

Bir sonraki durak Almanya
Ardından 5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan CHP Lideri, hiç beklemeden Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya seyahati sonrasında ise Kılıçdaroğlu, yeni bir vizyon belgesi açıklayacak.
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
Yüksek enerji tüketimi nedeniyle 8K televizyonlara yasak gelebilir
CHP'li Başkan Vahap Seçer'den HDP’vari konuşma
Yerli ve milli ne varsa karşılar: CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'Togg' hazımsızlığı
İETT otobüsü önce motosikletliye sonra ağaca çarptı
Türkiye'nin başarısı konuşuluyor: Tahıl anlaşması dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor
Bakan Özer: Kantin kiraları yüzde 25'e sabitlenecek
Yunanistan yine bildiğiniz gibi! Libya mutabakatı hazımsızlığı için ABD'ye koştular
Türker Akıncı TOGG'un başarısını çekemeyenleri yazdı! Mutsuz ve kindar insanlar..
CHP'ye katılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı
Buğday fiyatlarına Rus darbesi: Anlaşmadan çekilince tırmanışa geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Rusya yeni nükleer denizaltısını hareketlendirdi: 16 balistik füze taşıyor
CHP’li belediyenin sabıkalı bürokratları! 4 bürokrat hapis cezası aldı, Çerçioğlu mahkeme kararını uygulamadı
TTB’nin diğer Fincancı’ları: İkinci Başkan Ökten PKK'ya destek gösterilerine katıldı
Tahıl koridorunda yeni karar: Dünya merakla takip ediyor!
Erdoğan tarihi açıkladı ikinci elde yerli otomobil hareketliliği başladı: 'Togg alacağım için satılık'
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Fincancı' şovuna tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'a tebrik!
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum
Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den dokuz ile toz taşınımı uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

İstanbul'a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Yerli otomobilde TOGG’la ilgili tüm detaylar: 10 soru 10 cevap

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor