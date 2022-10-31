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Karabağ için barış umudu! Aliyev ve Paşinyan, Soçi’de bir araya geldi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması için Rusya’nın Soçi kentinde yapılması planlanan üçlü zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da Batılı ülkelerin arabuluculuğunda yaptığı son görüşmenin ardından Aliyev, yıl sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti.

Ekleme: 31.10.2022 - 17:32 Güncelleme: 31.10.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Karabağ için barış umudu! Aliyev ve Paşinyan, Soçi’de bir araya geldi
Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması yönünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Soçi'ye geldi.

"ÇABANIZI DESTEKLİYORUM"

Üçlü görüşme öncesinde Putin ve Paşinyan ikili görüşme gerçekleştirdi. Paşinyan, Putin'e hitap ederken Azerbaycan ile süren anlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çatışma onlarca yıldır devam ediyor. Ve bir şekilde bitmesi gerekiyor. Bunun için siyasi iradeye sahip olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle çabanızı destekliyorum" dedi.

Putin ise son olarak Kazakistan'da bir araya geldiklerini hatırlatarak bu zirvenin Soçi'de yapılması konusunda Aliyev ve Paşinyan ile mutabık kaldıklarını ifade etti.

ALİYEV SOÇİ'YE GELDİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve heyetinde yer alan yardımcısı Mger Grigoryan, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve diğer yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi kentine geldi.

Üçlü görüşme gerçekleştirecek olan liderin ayrıca Putin ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Liderlerin, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşması, devlet sınırını belirleme ve haritaların çizilmesi konuları başta olmak üzere güncel konuları ele alması planlanıyor.

YIL SONUNA KADAR BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANABİLİR

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da Batılı ülkelerin arabuluculuğunda yaptığı son görüşmenin ardından Aliyev, yıl sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti. Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki son üçlü görüşme ise, 26 Ekim 2021'de yine Soçi kentinde gerçekleşmişti. Yaklaşık 3 süren toplantının sonucunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı açıklanmıştı.

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