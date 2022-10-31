CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Köln Birliği ile CHP Düsseldorf ve Çevresi Birliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Almanya'da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti. Başarır konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken, "Cumhurbaşkanımız Amerika'daydı" ifadesini kullandı.

CHP'li Ali Mahir Başarır Almanya'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada altılı masayı yok sayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, 'Cumhurbaşkanımız Amerika'daydı' ifadesini kullandı.Başarır Almanya'da yaptığı konuşmada, 'Mesela biz bugün Almanya'dayız. Cumhurbaşkanımız Amerika'daydı. Ne yediğini merak ediyorlar. Hambur yedi diyorlar..' dedi. Ali Mahir Başarır'ın bu konuşması takipçileri tarafından eleştirildi.CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etti