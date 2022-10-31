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Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 31.10.2022 - 22:28 Güncelleme: 31.10.2022 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye Maarif Vakfının Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olan Gine Bissau Sissoco Embalo'nın bölgede istikrar ve barışın tesisi noktasında yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.
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