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Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile tahıl sevkiyatını görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Ekleme: 31.10.2022 - 19:36 Güncelleme: 31.10.2022 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile tahıl sevkiyatını görüştü!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

BAKAN AKAR'DAN TAHIL KORİDORU DİPLOMASİSİ

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından, 'küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği' ifade edildi.

Bakan Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile tahıl sevkiyatını görüştü!

'TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR'

Akar ayrıca, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.
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