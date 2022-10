AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasına tepki: Nefret terörü meşrulaştırılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:İçeride sürekli milletin iradesini aşağı çeken bütün olayların çerçevesi ulusal düzeyde olan vesayetti. Egemenlik kayıtsız şartsız ilkesine tenzilat yapmaya kalkanlar oldu, netice itibariyle millet sandığa verdiği oyla bu tehditleri bertaraf etti.Terörün etrafta oluşturmaya çalıştığı şey fiziki terörden ibaret değildir. Bu fiziki terörün ardında ülkemizi hedef alan projelerdir. Ülkemizi ve bölgemizi siyasi mengeneye sıkıştırmaya çalışan bu terör olgusu gündemimize bölgesel vesayet olarak geldi.Bu mücadele verilmeseydi şimdi sınırımız etrafında terör devletçikleri olacaktı. Hem bölge barışını bozmak, hem de Türkiye'nin burnu dibinde kaos yapıları olacaktı.Bir de bütün insanlığın başında olan küresel vesayet var. Buna karşı da daha adil bir dünya küresel bir eşitlik çağrısı anlamında dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla karşı çıkıyoruz. Dikkat edildiği gibi TC bütün uluslararası ve bölgesel olayların merkezinde kilit ülke olarak yer almaktadır.MEVLÜDE GENÇ'İN VEFATIAcı bir kaybımız var, Mevlüde Genç hayatını kaybetti. Solingen'de sembol oldu. 'Acımı kalbime gömüyorum' dedi ve barışın, uzlaşının sembolü oldu. Hayatını son nefesini verirkene kadar bu şekilde geçirdi. Kendisine karşı AK Parti olarak son vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız orada bulunacak.Mevlüde Genç acısını bile hür bir şekilde yaşayamadı, kendi kendine kısıtlar koydu. Yeter ki yeni nesiller bir kavga içerisine girmesin diye. Bu abidevi, soylu bir davranış. Bir annenin acısını bile yaşayamaması, kızlarını, torunlarını ve yeğenini kaybetmişken. Bu her zaman ve her yerde bütün insanlığa örnek olacak sembol bir isim olarak yaşadı.Alman şansölyesinin yayınladığı mesajı son derece anlamlı mesaj, Türkçe 'başınız sağolsun' diyerek Mevlüde hanımı son yolculuğunda onu selamladı. Bu acıya yol açan faşist katillerin ve arkasındaki eko sisteminin, İslam ve Türk düşmanlığına kadar bütün bu nefret suçlarının da kınanması gerekir. Türk, İslam düşmanlığına karşı faşist katillerin öldürme saikiyle hareket ettiği eko sisteme güçlü bir tavır alınması gerekiyor. Dolayısıyla bunu çok daha duymak istiyoruz.DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİDiyarbakır annelerine bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Her birinin evlatlarına kısa sürede çalışmalarını temenni ediyoruz. TOGG otomobilinin üretime geçmesiyle birlikte Devrim otomobilinin nasıl engellendiği, Türkiye'nin geçmişte oyun değiştirci olarak içinde bulunduğu sektörlerde nasıl engellendiği. Türkiy'nin 60 yıldır hayalinin gerçekleştirilmesi herkesin sevinci oldu."TOGG'A MUTLU OLMAYAN TRAVMATİK TİPLER VAR"Tabii ki sevinemeyenler var. Bunlar milletin iyiliğinden mutlu olmayan travmatik tipler. Bu travmanın tedavisi yok. Türkiye Yüzyılı toplantısının hemen arkasında somutlaşan bir unsur olarak TOGG gündeme geldi. Arkasında aslıda büyük bir özgüven devrimini saklıyor. Büyük reformcu dönüşüm herkes için özgüven devrimini ortaya koydu.Biz yapabiliriz duygusu, yıllarca geri planda kalmış pek çok şeyi açığa çıkardı. Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak genç kardeşlerimize bu özgüveni aşılamasını güçlü projelerde görmeye başlamamız da çok sevindirici.Türkiye milli güvenliğine dönük tehditleri konusunda uzun ve kapsamlı deneyime sahip. Dünyadaki bir takım kara propaganda merkezleri de eskisi kadar bu merkezleri harekete geçiremiyorlar. Terör örgütünün nasıl bir propaganda ağına görmek açısından TBMM çatısı altında görev yapan birilerinden sivil toplum örgütleri tarafından birden bire bunun gündeme sokulmaya çalıştığını gördük..TSK'YA KİMYASAL SİLAH İFTİRASIBir ordunun karşı karşıya kalacağı en ağır suçtur. TSK gibi hassasiyeti çok yüksek olan orduya karşı bunu yaptığınızda bu provokasyondur. Nefret terörü meşrulaştırılıyor. Bunun söylenmesinin fikir hürriyetiyle ilgisi var mı yok mu diye temelsiz bir tartışma yapıyor. TSK'nın kimyasal silah kullandı diye bir aşağılık iftiranın dillendiriyor olması bu nefret suçu mu, ifade özgürlüğü mü? Bu alandaki tekelci yapıların bu alanda kurulmuş tekelci hegemonyaların kırılması bakımından düzenlemeleri, o alanın demokratikleşmesi bakımından gündeme getireceğiz.DOĞU'DA YAPILAN ETKİNLİKLERTürkiye'nin esas yüzünü gösteren, kültürel hayatın canlılığını gösteren pek çok etkinlik yapıldı. Kültür Bakanlığımız kültür yolları festivali yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İletişim Bakanlığımızın etkinlikleri çok ilgi çekti. Diyarbakır'da 35 farklı mekanda 600'den fazla etkinlikte 20 binden fazla vatandaşımız sanatçılarla buluştu.Geçmişte terör yolu olarak nitelendirilen bazı yerlerin bugün kültür festivali yolu haline gelmesi, nereden nereye gelmesi bakımından son derece önemlidir. Bütün bunların güvenliğini sağlayan polis, jandarmamız, sınır dışındaki Silahlı Kuvvetlerimizin terörün sökülüp atılması bakımından nereye geldiğini göstermektedir.YUNANİSTAN'A ŞEHİTLİK TEPKİSİ: "YAPILANIN DEAŞ'TAN NE FARKI VAR"Sistematik bir şekilde şehitliklerimize köpek maması atılarak, köpeklerin oraya yoğunlaşması ve bu şekilde şehitliklerimizin zarar görmesi bakımında sinsi planlar uyguluyorlar. Orta Doğu'da DEAŞ'ın yaptığından Yunanistan'ın ne farkı var. Avrupa'nın ortasında tarih eser yok etmek gibisinden bir barbarlık kabul edilemez."KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETSİN"Zaten biz bekliyoruz. Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın. Bir kere cumhurbaşkanımızın böyle bir şey için harcayacak vakti yok. Bugün sosyal medyada bir video var. TOGG fabrikası bile yok ilan ediyorlar diye. Açıldı fabrika. Sayın Kılıçdaroğlu'na İngiltere'ye gidiyormuş. Seçimler Türkiye'de yapılacak. Londra'da, Washington'da yapılmayacak. Bu "Karşıma çıksınlar" cümleleri için de aynısı kendisine söylenebilir.FRANSIZ ŞİRKETİN DEAŞ'A DESTEĞİFransa'daki davada şu olmuştu bunu mahkemeye götüren sivil toplum örgütleri bunun Fransız istihbaratın bilgisi dahilinde olduğu söylemişti. Fransa'da dava seyri şöyle devam etti. Destekle ilgili dava devam ederken insanlığa karşı bir suç olduğu mahkemede düşürüldü. Aynı anda ABD'de görülen davada Lafarge, DEAŞ'a destek verdiklerini açıkladır. Böylesine utanç verici bir mesele olabilir mi?Her zaman söyledik bu terör meselesi başka meseledir. Bir terör örgütünü başka örgüt için kullanırsanız başka durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Fransız hükümetinin Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini eleştirmek yerine kendi organlarının bilgisi dahilinde bu firmalar hakkında açıklama yapması gerekir.YUNANİSTAN'IN GERİ İTMELERİYunanistan'ın Ege'de işlediği insanlık suçları bitmek bilmiyor. Son rakamlara baktığımız da 2020, 2021, 2022'de Yunanistan'ın 1671 vakada 46 bin kişiyi geri ittiği görülmüştür. Bütün bunlar Avrupa'nın bilgisi dahilinde gerçekleşiyor. Bu gerçekten utanç vericidir.RUSYA'NIN TAHIL ANLAŞMASINI İPTAL ETMESİRusya bu anlaşmayı durdurduğunu ifade ediyor. Bu konuda büyük üzüntü duyduk. Bu hem bölgenin hem de insanlık için kıymetli bir çabadır. Bu anlaşmanın tekrar işlev kazanmasını bekliyoruz.CHP'LİLERİN PROVOKASYONUMahkeme basmanın Meclis'i basmaktan farkı yok. Bu milletvekilleri empati yapsınlar, kendileri Meclis kürsüsünde konuşurken birileri tarafından kürsünün basıldığını düşünsünler. Ama böyle hakimlere dönük hakaret ederek bir tavır ortaya koyulması son derece adapsız, barbar bir davranış olmuştur. Bu konuyu Meclis'in de değerlendirmesi gerekir.