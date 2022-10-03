Sıfır Atık projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 5. yılına girdi. Dünya liderlerinin eşlerinin bilgi aldığı BM'nin de büyük takdir ettiği proje hakkında Emine Erdoğan açıklamalarda bulundu.Sıfır Atık' projesi 5. yılında! Emine Erdoğan: 'Kritik bir eşikteyiz' | VideoMilliyet'e konuşan Emine Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:'İklim değişikliği, artık yalnızca bir çevre sorunu değil; ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen, küresel bir krizdir. İnsanlık için, büyük bir gelecek kaygısıdır. İklim değişikliği ile mücadelede, küresel olarak, kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak, bu krize, dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele çok boyutlu ve çok yönlü bir alan. Bu yolda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için; ulaştırma, ticaret, sanayi, tarım ve sağlık gibi birçok sektörde, dönüşüm gerekiyor. Ülkelerin kalkınma ve refah seviyeleri, iklim değişikliği ile ilgili atacakları adımlarla, doğrudan ilişkili bir hal aldı. Kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma politikalarının, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, hazırlanmasının, hayati bir önemi var. Bu büyük dönüşümde, herkesin sorumlulukları var. Sadece hükümetlere, ya da sektörlere bağlı olmayan, yeşil dönüşüme sunulan her katkıyı, takdire şayan buluyorum. Yeşil dönüşüm için yapılan yatırımlar, kalkınmayı da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede, adil yük paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin, mücadeleye aktif katkı sağlaması, son derece önemli.'BM'nin Dünya Habitat Günü etkinlikleri bu yıl Balıkesir'de gerçekleştiriliyor. Emine Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı toplantılara 120 ülkenin temsilcisinin katılması bekleniyor. Dünya Habitat Günü başta küresel iklim değişikliği olmak üzere barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma, akıllı şehirler gibi konularda bütün insanlığa sorumluluklarını hatırlatan özel bir gün. 'Kimse Geride Kalmasın' ana teması ile gerçekleştirilecek etkinliklerde sıfır atık, şehir ve insan ilişkisi, şehircilik kültürü, kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, sosyal konut üretimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma gibi konular tartışılacak.'Yılda 31 milyon ton atık ile ne kazanılır?'- 2 milyon ağaç- 585 milyon kg daha az sera gazı- 69 milyon metreküp daha az su kullanımı- 20 milyar kwh daha düşük enerji kullanımı- 13 milyar TL yıllık katma değer2017-2022 arasında sıfır atık projesinin Türkiye'ye kazandırdıklarından bazıları şöyle:- 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılmış- Yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27'ye çıkmış- Plastik poşet kullanım oranı yüzde 75 azalmış- 23 bin ton sera gazı salınımı engellenmiş- 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmış- 437 milyon metreküp su tasarrufu sağlanmış- 356 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu sağlanmış