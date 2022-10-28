CHP'li İBB, yarısını AK Parti'nin yaptığı projeyi '2020'de açacağız' demişti: Sonunda bugün hizmete giriyor!

AK Parti döneminde hattın 850 metrelik kısmı tamamlanan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküleri CHP'li İBB tarafından bir türlü tamamlanamamıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2020'de hizmete gireceğini söylediği hattın açılışı bugün nihayet gerçekleştiriliyor.Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TSK'ya kimyasal silah iftirasını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın savunuculuğunu yapan Canan Kaftancıoğlu da katıldı.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde 2017’de başlatılan projeyi 2019’da seçilmesi ardından durdurdu. Ardından projeyi sanki kendi durdurmamış gibi “Durmuş haldeki bir projenin daha yapımını başlatıyoruz” tweeti atmıştı...İmamoğlu tarihler 3 Aralık 2020'yi gösterdiğinde fünikülerin temmuz ayında hizmete gireceğini 'yapımı hızla devam ediyor' diyerek duyurmuştu. Bu tweet'ten 5 gün sonra Ekrem İmamoğlu, temmuz ayında hizmete gireceğini söylediği fünikülerin ekim 2021'de açılacağını ifade etti.5 Ağustos 2022'ye geldiğimizde ise Ekrem İmamoğlu, son tweetinden tam bir sene geçmişken, yeni bir paylaşım daha yaptı. 2021 yılında biteceğini duyurduğu Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler'inin yine 'yakında açıyoruz' ifadeleriyle bir videosunu paylaştı.