18 bin lira daha verilecek: Promosyonda anlaşma sağlandı

Vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında da promosyonla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Trabzon'da belediye personeline yaklaşık 18 bin lira daha maaş promosyonu verileceği duyuruldu. İşte promosyon haberiyle ilgili haberin detayı...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeline, mevcut banka ile yapılan anlaşmaya göre ek olarak 17 ile 18 bin lira arasında maaş promosyonu ödenecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıl içinde Vakıfbank ile imzalanan promosyon sözleşmesinin sonlandırılarak yenisinin hazırlandığı belirtildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ücretlerde meydana gelen artışlardan sonra personelin Vakıfbanktan aldığı promosyonun artırılması için çalışmaların tamamlandığını vurguladı.Zorluoğlu, bankayla 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağının altını çizerek, 'Bunun karşılığında önceden ödenen kişi başı 8 bin 300 liraya ilave olarak kasım ayı içerisinde personel başına 17-18 bin lira aralığında ödeme yapılacak...Desteklerinden dolayı Vakıfbank Genel Müdürümüz ve hemşehrimiz Abdi Serdar Üstünsalih'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Özveriyle ve gayretle çalışan personelimize hayırlı olsun.' değerlendirmesinde bulundu.