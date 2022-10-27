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Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması geldi. Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Ekleme: 27.10.2022 - 19:11 Güncelleme: 27.10.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşı tüm sıcaklığıyla sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Putin, 'Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var' açıklamasında bulundu.

Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!

RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAHLARLA TATBİKAT

Rusya geçtiğimiz günlerde nükleer silahlar ile bir tatbikat gerçekleştirmişti:

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.

Açıklamada, 'Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı.' ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, 'Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı.' denildi.

Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini çıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da 'Bu, Rusya'nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor.' ifadelerini kullanmıştı.
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Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
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