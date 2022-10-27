Kahramanmaraş'taki şehit oğluna doğum günü kutlaması

Kahramanmaraş'ta 3 Aralık 2020 tarihinde bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışan polis memuru, korkunç bir olay yaşamıştı. Görevini yapmaya çalışırken silahla vurulan polis Barış Göl, şehit oldu.Şehit olan Polis Memuru Barış Göl'ün oğlu Aras kağan Göl'ün 9'ncu yaş günü için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından, organize sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Aras Kağan için hazırlanan pasta kesildi. Doğum günü kutlamasına katılan misafirler, mutluluğu gözlerden kaçmayan Aras Kağan'a hediyeler vererek hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.