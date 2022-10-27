  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail Savunma Bakanı Ankara'da: 12 yıl sonra ilk ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke arasındaki normalleşme adımlarının atılmasını takiben bugün Türkiye'ye geldi. Gantz, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ekleme: 27.10.2022 - 12:20 Güncelleme: 27.10.2022 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
İsrail Savunma Bakanı Ankara'da: 12 yıl sonra ilk ziyaret
Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ardından iki ülke ilişkileri yukarı yönlü bir ivme seyretmeye devam ediyor.

İsrail ile normalleşme sürecinde ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılmasının ardından Tel Aviv'den Ankara'ya üst üste kritik ziyaretler yapılıyor.

12 yıl sonra ilk defa bir İsrail Savunma Bakanı, Ankara'yı ziyaret ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Ankara'da
Bu kapsamda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bir dizi görüşme gerçekleştirmek için beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan Gantz, Ankara'daki programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor
İsrail basınında yer alana haberlere göre, Gantz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan görüşemeye ilişkin yapılan açıklamada, tam diplomatik ilişkilere dönülen Türkiye ve İsrail arasında 10 yıldan uzun süre sonra ilk defa savunma bakanlarının görüşmesinin gerçekleşeceği belirtildi.

İkili ilişkiler ele alınacak
İsrail basınında çıkan haberlere göre Savunma Bakanı Gantz'ın Türkiye ziyaretinde iki ülke arasındaki savunma iş birliği anlaşmalarının yeniden sağlanması, İran ve Suriye'deki bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim ele alınacak.

"Yıllar sonra bu düzeyde ilk ziyaret"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde Gantz ile görüşeceğini dile getirerek, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor, bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçi atandı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos'ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Kararın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak Irit Lillian, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Özkan Torunlar atandı.
Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli
Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'
CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı oldu
Bakan Nebati Yunan Bakana tepki gösterdi: Bu yaptığı saygısızlık
Kaftancıoğlu'ndan Fincancı'nın evinden çıkan kalaşnikof mermilerine savunma: Korkmayın onlar iyiliğiniz için
Osman Gökçek, 'Meral Akşener aday olacak' demişti. Haklı çıktı...
Beyaz Saray'da Biden-Herzog zirvesi...
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor