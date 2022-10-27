  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dört yaşındaki Fatma'yı altıncı kattan attı: Davanın seyrini değiştirecek rapor

Rize'de 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u, 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan cani anne Emine Havuz için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca 'cezai sorumluluğunun tam' olduğu yönünde rapor hazırlandı.

Ekleme: 27.10.2022 - 20:20 Güncelleme: 27.10.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Dört yaşındaki Fatma'yı altıncı kattan attı: Davanın seyrini değiştirecek rapor
Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da kızı Fatma Nur'u merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruluna yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiğini aktardı.

Dört yaşındaki Fatma'yı altıncı kattan attı: Davanın seyrini değiştirecek rapor

Hakkında, 'Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Havuz, savunmasında suçlamayı reddetti.

Dört yaşındaki Fatma'yı altıncı kattan attı: Davanın seyrini değiştirecek rapor

Sanık avukatı, raporu kabul etmediğini beyan ederek mütalaadan sonra beyanda bulunacağını kaydetti.

Dört yaşındaki Fatma'yı altıncı kattan attı: Davanın seyrini değiştirecek rapor

Savcı mütalaasında, Emine Havuz'un kızını, elde edilen belge ve raporlar ile tanık beyanları dikkate alındığında, evlerinin salonunda bulunan pencereden dışarıya doğru fırlatarak ölümüne neden olduğunu, 'Alt soya karşı kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunu' işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, TCK'nin 821.d-e, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Dört yaşındaki Fatma'yı altıncı kattan attı: Davanın seyrini değiştirecek rapor

Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmeyerek savunma için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO diplomasisi: Art arda kritik görüşmeler gerçekleştirecek
Sarıgül'den Fatih Terim çağrısı...
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak
Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
Acı gerçeği itiraf ettiler: Alman ekonomisi resesyonda
CHP’den Mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar
Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor