  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,63 - 18,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye en çok yatırım alan 10 ülke arasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Hibe Programları Başarılı Projelerin Sertifika programında buluştu. Burada konuşan Bakan Varank, " Türkiye en çok yatırım yapılan zirvedeki ilk on ülke arasında" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.10.2022 - 17:41 Güncelleme: 26.10.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
ENHANCER Hibe Programları Başarılı Projelerin Sertifika Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti.

HEDEF 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Varank burada yaptığı konuşmanda şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonu ışığında hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimciliğe yönelik birçok hedef belirledik. Ulusal Teknoloji Girişimciliği yeni stratejisini de yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu stratejiyle. 2030 yılına kadar yüz bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz. Bu noktada elbette girişim sermayesi konularının ciddi faydalar sağladığı da aşikar. Teknoloji ve inovasyon fonu, bölgesel kalkınma fonu, İstanbul Bölgesel Gelişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi, gelişim sermayesi, yatırım fonu, şu anda Türkiye'de gerçekten önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu fonlar sayesinde bugüne kadar yüzlerce girişime yatırımlar yapıldı. 2021 yılında. 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Türkiye en çok yatırım yapılan zirvedeki ilk on ülke arasında."

"ARDI ARDINA AÇILIŞLAR YAPIYORUZ"

"Avrupa Birliği'yle iş birliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye Avrupa Birliği mali işbirliği süreci kapsamında başlattığımız rekabetçi sektörler programında bilhassa son dönemde gaza bastık dersek herhalde abartmış olmayız. Sadece büyükelçiyle beraber beş tane programın açılışını gerçekleştirdik. Ardı ardına. açılışları yaptığımız gerçekten bereketli bir dönemden geçiyoruz. En son daha iki hafta önce İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik."
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Yazıcı’dan İBB gerginliğine ilişkin açıklama: Gerekirse dava açacağım
Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı
NATO'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması! Kritik görüşme için gözler Türkiye'de
Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı: Putin'den 'dünya savaşı' mesajı
AK Parti'den 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısına 11 siyasi partiye davet
Montaj dediği ses kayıtları gerçek çıktı! CHP'deki taciz skandalında flaş: Gerekçeli karar açıklandı
'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
Türk mühendisler tarafından geliştirildi: GIDS sistemi ilk kez görücüye çıktı
CHP'li Özgür Özel 'Kimyasal Silah' iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı! İftiraya 'ifade özgürlüğü' dedi...
Bakan Yanık açıkladı! 3 milyon vatandaş yararlandı
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa etti
Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır
Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı
Yunan gazeteci, Türkiye'nin üç hedefini yazdı
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı
FETÖ imamının konuşması hain planı ortaya çıkardı
Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
İsveç'ten Türkiye’ye terörle mücadele taahhüdü: Tüm şartları yerine getireceğiz
Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu