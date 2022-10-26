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İstanbullular dikkat! Altı ilçede sular kesilecek: İki ilçede 9 saat su akmayacak

İSKİ, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı. Birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 9 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 10.12'da kesilen suyun akşam saat 19.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular hangi ilçede kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi...

Ekleme: 26.10.2022 - 16:48 Güncelleme: 26.10.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular dikkat! Altı ilçede sular kesilecek: İki ilçede 9 saat su akmayacakİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan 26 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

İstanbullular hangi ilçelerde suların kesildiğini ve suların saat kaçta geleceğini merak ediyor.

İşte 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi...

ÇEKMEKÖY
Çekmeköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.

ÜMRANİYE
Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Madenler Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.

KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.14'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Kanarya ve Fevzi Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.

ARNAVUTKÖY
Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yassıören Mahallesine su verilemeyecek.

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.11'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Yunus Emre, Boğazköy İstiklal, Anadolu ve Atatürk Mahallesine su verilemeyecek.

KAĞITHANE
Kağıthane'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yahya Kemal, Harmantepe ve Gültepe Mahallesine su verilemeyecek.

SULTANBEYLİ
Sultanbeyli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Mimar Sinan ve Battalgazi Mahallesine su verilemeyecek.
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