Bakan Karaismailoğlu: Skuter için yeni tedbirler alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son zamanlarda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği skuter kazalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Skuter kullanımına yönelik tedbirlerin getirileceğini açıklayan Karaismailoğlu, "Bizim çıkardığımız yönetmelik doğrultusunda sürücüler kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak kullanıcıların uymadığını görüyoruz. Tedbirleri arttıracağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli skuterler lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, yeniden sukuterler tartışmalarını gündeme getirdi.Bu konudaki düzensizliği bitirmek için yönetmelik çıkardıklarını ancak kullanıcıların buna uymadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ''Tedbirleri artırmak zorundayız, arttıracağız'' mesajı verdi.Bu araçlarının kullanılması kaçınılmaz diyen Karaismailoğlu, 'Bizim çıkardığımız yönetmelik doğrultusunda sürücüler kurallara uyarsa bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak kullanıcıların uymadığını görüyoruz. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Kullanım yanlışlarını görüp tamamlayarak devam edeceğiz. Tedbirleri artırmak zorundayız'' dedi.