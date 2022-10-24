  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Ermenistan’a net mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü istişare formatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aliyev açıklamasında, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış gerçekleşirse, iş birliği fırsatları da ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.10.2022 - 17:11 Güncelleme: 24.10.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Ermenistan’a net mesaj
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilerleyen dönemde üçlü istişarelerin başlaması konusunu gündeme getirerek Azerbaycan olarak buna hazır olduklarını söyledi.

Aliyev, çalışma ziyareti için geldiği Gürcistan'da Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Baş başa görüşme gerçekleştiren Aliyev ve Garibaşvili ortak basın toplantısı düzenledi. Aliyev, Garibaşvili ile birçok konuyu müzakere ettiklerini, müzakerelerin merkezinde ise bölgede yaşanan süreçler ve güvenlikle ilgili konuların bulunduğunu belirtti.

"ERMENİSTAN HAZIRSA BİZ DE HAZIRIZ"

Aliyev, "2. Karabağ Savaşı sonrasındaki durum ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin gidişatı hakkında Garibaşvili'ye bilgi verdiğini belirterek, "Karabağ sorununun sona ermesinden sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz. Bizim niyetimiz budur. Ermenistan tarafına 5 ana ilkeden oluşan önerilerimizi sunduk. Ermenistan'ın da siyasi irade göstereceğini ve uluslararası toplum tarafından tanınan bu ana ilkeler temelinde Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum. Bu gerçekleşirse, Güney Kafkasya'ya barış gelecek ve aynı zamanda iş birliği fırsatları da ortaya çıkacaktır. Bugün aynı zamanda Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan istişarelerinin başlaması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Ermenistan tarafı buna hazırsa biz de hazırız." dedi.



BORU HATTI İHRACATI ARTACAK

Garibaşvili ile enerji konularını da müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, "Projelerimiz başarıyla yürütülmektedir ve yeni projelerle ilgili düşünüyoruz. Biz, dünya pazarlarına gaz ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 22 milyar metreküp ihracat yapacağız, gelecek yıl daha da artacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'ya gaz ihracatımız ikiye katlanacak. Aynı zamanda gelecek yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile yapılan ihracat da artırılacak. Biz aynı zamanda şu anda kullanılmayan Bakü-Supsa petrol boru hattını da kullanmak istiyoruz." bilgisini paylaştı.



Aliyev, Gürcistan'la ulaşım alanında da sıkı iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki kargo taşımacılığı hacmi bu yıl yüzde 75 arttı. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesini 5 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Bu amaçla bu projeye bu yıl ve gelecek yıl Azerbaycan tarafından ek yatırım yapılacak." diye konuştu.

Gürcistan Başbakan Garibaşvili de Aliyev'le bölgedeki durumu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasları ve barış sürecini konuştuklarını bildirdi.

Garibaşvili, "Bizzat ben ve hükümetimiz, (Azerbaycan ile Ermenistan arasında) barışı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizdeki iyi komşuluk ilişkileri hiçbir iş birliği formatına aykırı değil. Bunu güçlendireceğiz. Birlikte çok şey yapabileceğimize eminim. Sizin Güney Kafkasya'da iş birliği formatı oluşturulması yönünde Prag'da ortaya koyduğunuz girişimi de destekliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Frontex'ten Yunanistan'la suç ortaklığı itirafı...
Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi
Binali Yıldırım Azerbaycan'da kaza yapmıştı! Çelik detayları açıkladı: Takla attı ve kayalıklara çarptı
TOGG'un fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi
CHP'li Özgür Özel HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerini referans alarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isim
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!
Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?
CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!
Avrupalı heyete tokat gibi sözler! 'Bir kere onlarla konuştunuz mu?'
Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Sadece 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi
Aile Bakanlığı açıkladı: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği!
Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak