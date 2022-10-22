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Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI Operatörleri Mezun Oldu

Baykar tarafından Bayraktar AKINCI Operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Ekleme: 22.10.2022 - 00:30 Güncelleme: 22.10.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI Operatörleri Mezun Oldu
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yı (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor.

110 KURSİYER MEZUN OLDU

AKINCI 6. Eğitim Dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı kullanmak üzere; Pilot, Faydalı Yük Operatörü, Mekanik/Motor Teknisyeni, Elektronik/Yer Kontrol İstasyon Operatörü ve Silah Operatörü olarak görev yapacak toplam 110 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI Operatörleri Mezun Oldu

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, üç toplumun güçlü manevi bağı ile kardeşliğine değinerek; ifa edilecek görevlerde ahlak, adalet ve doğru yoldan ayrılmamaya vurgu yaptı. Törene katılan Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, kursu birinci olarak tamamlayan Azerbaycanlı öğrencilere diploma ve hediyelerini verdi.

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI Operatörleri Mezun Oldu

GELİRLERİN %98'İ İHRACATTAN

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk

andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan kazandı. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu tescillenen Baykar, 2022'de ise gelirinin yüzde 98'ini ihracattan elde etti.

Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı AKINCI Operatörleri Mezun Oldu

DÖRT ÜLKE İLE İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar AKINCI için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. AKINCI ile ilgilenen birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanabilecek olan AKINCI'ya farklı mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor.

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