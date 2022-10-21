MHP'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Kandilin şubesi gibi çalışıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı'nın PKK'nın kanalında TSK'ya yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Fincancı'nın Kandil'in bir şubesi gibi çalıştığını belirten Akçay, "PKK terör örgütü ve Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket etmektedir. Sağlıkçı, doktor, hekim maskeleriyle Türkiye düşmanlarına, terör örgütlerine ve onun siyasi uzantılarına hizmet etmektedir” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında TTB Başkanı Şebnem Fincancı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Akçay, PKK kanalında TSK'ya yönelik sözler sarf eden Fincancı'nın, Kandil'in sözcülüğünü yaptığını belirtti.'VATAN SEVGİSİYLE ÇARPAN HEKİMLERİMİZİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR'Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın PKK/YPG terör örgütünün sözde yayın organına açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP'li Akçay, “Türk Tabipler Birliği diye kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu var. Belirtmeliyim ki PKK destekçisi Şebnem Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği yönetimi kalpleri vatan millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin asla temsilcisi değildir' dedi.'KANDİL'İN ŞUBESİ GİBİ ÇALIŞIYOR'Akçay, 'Şebnem Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği, Kandil'in bir şubesi gibi çalışmakta, PKK terör örgütü ve Türkiye düşmanlarıyla birlikte hareket etmektedir. Sağlıkçı, doktor, hekim maskeleriyle Türkiye düşmanlarına, terör örgütlerine ve onun siyasi uzantılarına hizmet etmektedir. Şebnem Fincancı PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan yargılanmıştır. Türkiye'nin terör örgütüne karşı yaptığı operasyonlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istemiştir. ‘Barış için Öcalan'a özgürlük platformu'nun kurucularındandır. Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımıyla suçlamıştır. FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kumpaslarına açık destek vermiş müdahil olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'nün rolüne ilişkin belge olmadığını söyleyerek bu terör örgütüne sahip çıkmıştır. Teröristlere dostluk ve barış ödülleri vermiştir” ifadelerini kullandı.