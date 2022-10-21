  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Özer: Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675’e yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibarıyla 10 ay gibi kısa sürede Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675’e yükseldi. Hedefimiz artık kasım ayında bir milyon çırak ve kalfaya ulaşmak, aralıkta da bunu geçmek” dedi.

Ekleme: 21.10.2022 - 17:12 Güncelleme: 21.10.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675’e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrencileri Destekleme Protokolü imza törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Mamak Belediyesi arasında imzalanan protokol öncesi bir konuşma gerçekleştiren Özer, mesleki eğitimin, bir ülkenin kalkınmasındaki en kritik eğitim türlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Mesleki eğitimin yanlış eğitim politikalarının kurbanı olduğunu anımsatan Özer, 28 Şubat sürecinde öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaştırıldığını söyledi.

Artık meslek liselerini akademik açıdan başarılı öğrencilerin de tercih ettiğini hatırlatan Özer, "Artık meslek liseleri patent, faydalı model, marka-tasarım tescilleri almaya ve bunları ticarileştirmeye başladı. Meslek liseleri yurt dışına ihracat yapmaya başladı" diyerek meslek liselerinin çalışmalarından bahsetti.

Meslek liselerinin zorlu koşullarda birçok şey yaptığından bahseden Bakan Özer, çalışmalardan dolayı mesleki eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.

"TÜRKİYE'DEKİ ÇIRAK VE KALFA SAYISI 900 BİN 675'E YÜKSELDİ"

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Tüm çalışmalarımıza rağmen mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısını bir türlü artıramıyorduk. Mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısını 2021'in sonunda 159 bine ancak ulaştırabilmiştik. Küçük ve orta işletmeler için çok kritik olan bu çırak ve kalfa sayısını artırmak için hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizmaya dönüştürelim. Hedefimiz, 2022 yılının sonunda 159 bin çırak ve kalfa sayısını 1 milyona ulaştırmaktı. Gelirken son rakamları aldım. Bugün itibarıyla 10 ay gibi kısa sürede Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675'e yükseldi. Hedefimiz artık kasım ayında bir milyon çırak ve kalfaya ulaşmak, aralıkta da bunu geçmek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler 'çırak ve kalfa bulamıyorum' diye şikayetleri yok. Tam tersine artık çırak ve kalfaların işletmelerde görünür şekilde sayıları artmaya başladı."

Mesleki eğitim merkezi sistemiyle çırak ve kalfa sayısındaki artışın istihdama çok sayıda katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerinde atılan adımla 2022 sonunda Türkiye'nin eğitim ve istihdam oranının OECD ortalamasına ulaşacağını ifade etti.

Mesleki eğitimi güçlendirirken, aynı zamanda genç işsizliğin azaltılmasına büyük katkı sunulacağına vurgu yapan Özer, bunun yanında öncelik verdikleri alan olan okul öncesindeki çalışmalar çerçevesinde bugün itibarıyla 2 bin 50 bağımsız anaokulu açıldığı bilgisine yer verdi.

"9 AY İÇERİSİNDE 9 MİLYON 300 BİN VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK"

Halk eğitim merkezleriyle ilgili konuşan Özer, şunları aktardı:

"Halk eğitim merkezlerimizi yetişkin ve kadınlarımıza 3 bin üzerindeki kursla eğitim desteği sağlıyoruz. Amacımız kişisel gelişimlerinin tamamlaması, bunun yanında iş gücü piyasasında dimdik durması. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl 3-4 milyon vatandaşa ulaşırken, halk eğitim merkezleri üzerinden her ay bir milyon vatandaşa ulaşıyoruz. 9 ay içerisinde 9 milyon 300 bin vatandaşımıza ulaştık. Bu konuda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Köylerdeki en ücra noktalara halk eğitim merkezi taşıyarak özellikle kadınların istihdamıyla ilgili çok önemli destek sağlıyorlar."
Törene Ankara Valisi Vasip Şahin ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katılarak birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Mamak Belediye Başkanı Köse, protokolü imzaladı.

Protokolle mesleki ve teknik eğitime ilişkin farkındalığın güçlendirilmesi ve ortaokul eğitimini tamamlamış 19 yaşından küçük gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

İmzalan protokole göre, ortaokul eğitimini tamamlamış gençlere erken yaşta mesleki beceri ve yetkinlik kazandırılarak istihdam oranlarının artırılması amaçlanıyor.

Törenin ardından Mamak Belediyesi Çocuk-Genç Meclisini de ziyaret eden Özer, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, yaşamış oldukları çevreye karşı duyarlı olmaları, sorunlardan şikayetçi olmayıp sorunların giderilmesi için çözümler üretmelerini vurguladı.

Huggy Wuggy oyuncağı çocukları olumsuz etkiliyor
Amasra'da maden faciası: Metan gazı verileri ortaya çıktı
İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine ‘kirli su’ cezası
FETÖ'cü Enes Kanter Yunan bayrağından sonra Atina Başpiskoposu'nun eline sarıldı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Tekirdağ’da, CHP'de 19 istifa sonrası il yönetimi düştü
Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı
Bakan Akar, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası'na yanıt verdi: Yargı önünde hesap verecekler
Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız
KPSS sonuçları açıklandı
Aliyev'den Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti
Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü konuştu! TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'nın ihanet diline tepki
Bölücü ve hain terör örgütüne operasyon! Sözde 'savaşçı'ları yakalandı
Yunan spikerin yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı
Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
İBB'de öldüresiye dayak: Ağaç A.Ş. işçisi bölge şefi tarafından hastanelik edildi
Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”
CHP'den Adana'da ikinci fiyasko! Tamamlanmayan yurdun açılışı yapıldı...
Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu