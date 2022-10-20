  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor

Ankara'da suya yüzde 50 indirim kararı alınmasının ardından vatandaşa yapılan sosyal yardımları kesen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük tepki çekerken belediyeden yeni bir açıklama daha geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı. ABB, sosyal yardımların yanı sıra, devam eden büyük altyapı projelerini, kırsal kalkınma desteklerini ve kültür-sanat etkinliklerini erteleyerek ihaleleri de iptal etti.

Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
Ekleme: 20.10.2022 - 16:18 Güncelleme: 20.10.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti. Yavaş'ın suya indirim kararını veto etmesi sonrası yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.

İNDİRİM KARARI MAHKEMEYE TAŞINDI
Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın mahkemeye taşınacağı ifade edilerek 'Kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır.' denildi.

İndirim kararını mahkemeye taşıyan CHP'li ABB, devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini erteledi. Bu kararla büyük tepki çeken belediyeden yeni bir açıklama geldi.

'ASKİ'NİN İFLAS EDECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'
Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir' denildi.

ABB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

'Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği yasa dışı önergeyle yüzde 50 indirim kararı alındı. Bu kararla zararın milyarlarca lirayı bulacağı ve ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir.

Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız.

Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Süreçte Büyükşehir Belediyemizin büyük ihalelerinin de iptal edilmesi söz konusudur.

TÜM KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ DE İPTAL EDİLDİ
Bununla birlikte, Ekim ve Kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenmeyecektir.

Bu yasa dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz, projelerimiz ve kültür-sanat etkinliklerimiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Elon Musk'tan sosyal medyayı sallayan SİHA açıklaması!
Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi içi boş bir gezi
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ziyaretinde renkli anlar: Aliyev'den halter şov
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Kocaeli'de HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
Adayım diyemiyor ‘canlı yayına gel’ diyor: CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okuyormuş
MSB: Kimyasal silah TSK envanterinde bulunmamaktadır
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması: Kendi sınıfında piyasada rekabet edecek
Zengilan Uluslararası Havalimanı tamamlandı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yaptı
Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara hayallere sığmaz
Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak
100 örgüt yöneticisine çarpı! MİT tek tek indiriyor
Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.