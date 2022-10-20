Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar sonucu 2 DEAŞ'lının saklandığı evi tespit etti.Irak ve Suriye'de örgütünü silahlı faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilen 2 örgüt üyesi Kocasinan ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.Örgüt üyeleri gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.