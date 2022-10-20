Elon Musk'tan sosyal medyayı sallayan SİHA açıklaması!

Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı dünyanın gündeminden düşmüyor. Pek çok ülkenin radarında olan SİHA'lar SapceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk'ın da dikkatini çekmişe benziyor.Zira dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk'tan flaş bir SİHA açıklaması geldi. Uluslararası Haber ajansı AP'nin 'Drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor' başlıklı haberiniTwitter hesabı üzerinden paylaşan Musk, bu paylaşımına '' notunu düştü.Bu paylaşımının ardından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar' Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna yanıt veren ünlü girişimci şu ifadeyi kulandıBayraktar TB2' Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;18.000 Operasyonel İrtifa27 Saat Maksimum Havada Kalış SüresiTam Otomoatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer ÖzelilğiYer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği25.000 Feet Maksimum İrtifa