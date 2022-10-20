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Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor...

Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Ekleme: 20.10.2022 - 16:49 Güncelleme: 20.10.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında açıklamalara bulundu.

Aliyev'in konuşmasından satır başları:

Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sevgi vardır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği güçlenecek.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Öncelikle Can Azerbaycan'ın iki gün önce kutladığı bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalianının açılışına katılmak ikinci havalimanını modern dünyanın gözlemlediği şekilde en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir.

Şimdi sağıma soluma bakıyorum işgal döneminde şu Cebrail'i ne hale getirmişler. Ben kardeşime sordum bu dünyadaki AGİT, AB felan buraları hiç gelip görmedimi diye. Yok gelmiyorlar, niye gelmiyorlar çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Batı'nın yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek işgal süreci içerisinde ne hale getirmişler Cebrail'i diğer tüm Karabağ'ı bunu görecekler tabi bunları görmek istemiyorlar. Aslında neler yapıldığını biliyorlar. Bu işleri Lahey Adalet Divanına getirmek suretiyle bunların tazminini istemek, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması, tanıtmamız lazım.

Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde bu tahrip olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor, yeniden gerçekten viyadükleriyle, köprüleriyle, otoyol, otoban bunlarla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Bunları şimdi biz yaşıyoruz, görüyoruz. Duyarak değil görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla burada el ele vererek attıkları adımlar çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor. Şimdi Zengilan'da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan'ın kahramanlık destanından sonra Karabağ'ın kahramanlık destanının yazıldığının bir göstergesidir.

Böylesine önemli bir projede Tük şirketlerinin de rol almış olması bizim için ayrıca bir iftihar vesilesi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin azad edilen topraklara geri dönmeye başlamış olmaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Büyük dönüş projesi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin akıllı köy konsepti ile inşa edilen köye yerleşmeleriyle artık öz vatanlarına olan hasretlerinin inşallah sona erdiğini görüyoruz.

Buraları ne hale getirdiler, bunların tazminatını istemek lazım.

Önemli olan bir diğer adım da, temelini attığımız ormancılık eğitim merkezi.

Haydar Aliyev'in hatırasını birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
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