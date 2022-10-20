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Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ: “(Anayasa değişikliği) Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz.”

Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
Ekleme: 20.10.2022 - 11:52 Güncelleme: 20.10.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ'dan anayasa değişikliği açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliği konusunda açıklama yaptı. Hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Bozdağ, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi üyeliği töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başörtüsü ve Alevi vatandaşlara yönelik çalışmaların tamamlandığını söyleyen Bozdağ, 'Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğiz. 24 ve 41'inci madde üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Anayasa Madde 24:

Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Anayasa Madde 41:

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
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