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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli gözaltı

Kentte uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan operasyonda farklı noktalarda uyuşturucu madde bulunarak, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 20.10.2022 - 17:03 Güncelleme: 20.10.2022 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 27 şüpheli gözaltı
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, önceden belirledikleri adreslere ve araçlara yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

34 kök Hint keneviri ele geçirdi
Onur Mahallesi'nde, 24 yaşındaki şüpheli V.B'ye ait ikamette arama yapan ekipler, yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Çadırda uygun iklimlendirmenin sağlanabilmesi için vantilatör, ısı ve nem ölçer ile özel ışık tasarımının kurulduğu belirlendi.

Çeşitli uyuşturucular bulundu
Öte yandan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan 32 yaşındaki sürücü Y.B'ye ait araçta narkotik dedektör köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de 20 yaşındaki yolcu B.Ç'nin valizinde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap bulundu.

27 şüpheli gözaltına alındı
AA'nın haberine göre, ruhsatsız 3 tabanca, kılıç ve palanın da ele geçirildiği operasyonda V.B. Y.B. ve B.Ç'nin de arasında olduğu 27 zanlı gözaltına aldı.
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