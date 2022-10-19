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Kayseri'de 5 zehir taciri gözaltına alındı

Batı illerinden kente uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişi, başlatılan çalışmalar sonucunda ekipler tarafından yakalandı.

Ekleme: 19.10.2022 - 16:55 Güncelleme: 19.10.2022 - 16:55 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de 5 zehir taciri gözaltına alındı
Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor...

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin önünü keserek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda batı illerinden kente, kurye aracılığı ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

12 kilo 400 gram bonzai bulundu

Kayseri-Niğde kara yolunda uygulama noktasında önlem alan polis, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 12 kilo 400 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İ.K., Y.Ş., İ.Ş., H.E ve A.Ç. gözaltınarak, polis merkezine götürüldü.
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