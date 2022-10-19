Bakan Koca duyurdu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralananlardan, aynı ilde tedavi gören 5 madencinin taburcu edildiğini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 kişiden 2'sinin yoğun bakım ve entübasyondan çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağı patlamasında yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi.Bakan Koca, 'Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil.' bilgisini paylaştı.