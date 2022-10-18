Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.Seçim yaklaştıkça Millet İttifakı'nın adayı merak konusu olurken bu kapsamda 6'lı masa etrafında adaylık tartışmaları da sürüyor.CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri de gündemden düşmüyor.Bu minvalde tartışmalar sürerken Karar gazetesinin YouTube kanalında yayınlanan, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın sunduğu Bi Karar Ver programına konuk olan Gelecek Partisi'nin kurucularında Etyen Mahçupyan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"Ahmet Davutoğlu'na danışmanlık ve partide de görev yapmış isimlerden biri olan Mahçupyan, Mansur Yavaş ve Cumhurbaşknaı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyasladı.İki ismin seçimde karşı karşıya gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verebileceğini söyleyen Mahçupyan, "Şunu da burada çok açık söyleyeyim. Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama eğer son kertede Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu an bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim.Etyen Mahçupyan: Yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim VİDEO"Putin'in karşısında Yavaş'a değil Erdoğan'a güvenirim"Çünkü şöyle bir şey var o noktada. Eğer ana mesele değişmeyecekse, Türkiye'nin devlet-toplum ilişkisi, devlet-siyaset ilişkisi değişmeyecekse, tamamen pragmatik bakacaksak o zaman ben şu soruyu soracağım; Putin'le teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Ben çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim." diye konuuştu.