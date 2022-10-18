Elazığ’da deprem! Malatya, Tunceli ve Diyarbakır’da da hissedildi...

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Elazığ’da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Malatya, Tunceli ve Diyarbakır ve diğer çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Elazığ'da saat 20:17'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.Elazığ depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİAFAD VERİLERİDEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU