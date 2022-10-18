Bakan Nebati ve Bakan Kurum, Şanlıurfa'ya gidiyor

Bir dizi temaslardan bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum'un Şanlıurfa programı belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un günler öncesinden Şanlıurfa'ya gideceği belirtildi. Nebati ve Kurum'un kentte valilik ziyaretinin yanı sıra bazı temaslarda bulunacağı belirtildi. Bakanların kentte yapacağı programda Şanlıurfa Valiliği tarafından açıklandı.Bakanlar Şanlıurfa'da ki temaslarına ilk Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek başlayacak. Eyyübiye kentsel dönüşüm alanına ziyaret Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığına ziyaret ve değerlendirme toplantısı ve esnaf ziyareti edilecek