Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 11 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 8 olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.