Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 11 şahıs hakkında işlem yapıldı
Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
11 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Açıklamada, "10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 8 olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.