Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 44 gözaltı

Şırnak'ta, polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Ekim tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 bin 137 paket sigara, 320 puro, 78 cep telefonu, 43 telefonu aksesuarı, 14 litre kaçak alkol, 997 kutu ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.