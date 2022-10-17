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Bakan Kurum açıkladı: TOKİ arsalarına yapılacak binaların kat sınırı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Arsa projesine ilişkin, müşterek konut arsalarında yapılacak binaların zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyeceğini, tapuların ise aralık ayında verilmeye başlanacağını bildirdi.

Ekleme: 17.10.2022 - 14:15 Güncelleme: 17.10.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ arsalarına yapılacak binaların kat sınırı belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon konut arsası. Alt yapı TOKİ'den, proje desteği TOKİ'den, istenirse yapım desteği de TOKİ'den. Vatandaşlarımız müstakil arsaya başvurabilir, kendi evini yapabilir. Müşterek parsellerde ise 5 katı geçmeyecek binalarda oturabilir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca İlk Evim Arsa Projesi 1 Milyon Arsa'ya ilişkin bilgiler veren Bakan Kurum, müstakil konut arsalarının; En fazla bürüt 150 metrekare konut yapmaya müsait ve 350 ila 500 metrekarelik alanlar olduğunu, müşterek konut arsalarının ise zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek, bina yapmaya müsait, hak sahipleri çoğunluk sağlanır ve inşa konusunda yardım talep edilirse TOKİ Başkanlığının destek olacağını belirtti.

Bakan Kurum ayrıca şu bilgileri paylaştı:

Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları aralık itibarıyla verilmeye başlanacak.
Arsaların alt yapı çalışmalarını TOKİ yapacak.
Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol alt yapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
Konut içinde 2 yıl şartı olacak.
2 yılda konutu bitiremeyen hak sahibinden arsası ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
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