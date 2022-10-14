Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı

Ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarken, ücretli çalışan sayısı 14 milyon 782 bin 776 kişi oldu.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.Aylık ücretli çalışan sayısı inşaat sektöründe yüzde 1,8 artış yaşadıÜcretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı.