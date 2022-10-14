Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Alman Marshall Vakfı’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti, birtakım ziyaretlerde bulundu.Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki son günü ise dikkat çekti.Washington'da German Marshall Fund'a (Alman Marshall Vakfı) giderek vakıf yöneticileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinden bazı kareler CHP tarafından servis edildi.Basına kapalı yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da eşlik ettiği CHP liderinin, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen vakıfta ne kadar süre kaldığı bilinmiyor.Seçimler öncesi adaylık icazeti için ABD seferine çıkan Kılıçdaroğlu, bu gezileri 'bilim ve teknoloji' alanında dünyanın değişimine kulak vermek olarak gösteriyor.Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.